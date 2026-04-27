Stefano Bandecchi | l’uomo forte politicamente scorretto e tosto che partendo da Terni vuole conquistare il mondo

Stefano Bandecchi, originario di Terni, è noto per il suo stile diretto e senza troppi giri di parole. Nonostante alcune accuse e dichiarazioni provocatorie, il suo modo di comunicare attira l’attenzione e divide l’opinione pubblica. Tra dichiarazioni forti e atteggiamenti decisi, ha deciso di puntare in alto, con l’obiettivo di espandere il suo ruolo anche oltre i confini locali. La sua figura continua a far discutere nel panorama politico e mediatico.

Bandecchi è un imprenditore — o forse qualcosa di più. Uno che potremmo definire “sveglio”: di quelli che sanno cogliere l’attimo, intercettare la normativa giusta al momento giusto e costruirci sopra un impero, come quello diventato oggi l’Università Cusano. Anni fa conobbi un imprenditore molto simile all’attuale Sindaco di Terni: un genio anche lui, capace di creare un piccolo impero nell’editoria. Poi arrivarono le accuse di truffa allo Stato per i contributi pubblici e tutto crollò. Il profilo, però, era lo stesso: tosto, politicamente scorretto, “sveglio”. Con una differenza: Stefano è accusato di evasione fiscale, non di truffa. Negli ultimi giorni, travolto dalla sua campagna elettorale permanente, Bandecchi è ovunque.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Stefano Bandecchi: l’uomo forte, politicamente scorretto e “tosto” che, partendo da Terni, vuole conquistare il mondo Notizie correlate Leggi anche: Terni, la giunta di Stefano Bandecchi: tutte le deleghe assegnate e l’unico dubbio da sciogliere Leggi anche: Il caso Tony Pitony, il politicamente scorretto che diventa una canzone ironica Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ternana, disposto l'esercizio provvisorio: finirà il campionato. E Bandecchi se la prende con Manzo; Ternana, quaranta giorni per dare un futuro al club rossoverde: le tappe e le scadenze; Ternana, operazione salvataggio. Carlo Pantalloni fa proprio sul serio; Lisdta Bandecchi, Ventura in campo. Bandecchi attacca Proietti: Rapporti con i Rizzo? Fatto gravissimoNuovo affondo del sindaco Stefano Bandecchi sul tema sanità e sul progetto legato alla realizzazione della clinica ... ternananews.it Stefano Bandecchi: «Non mi dimetto, il 65% dei rinviati a giudizio viene assolto»Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, commenta il suo rinvio a giudizio per evasione fiscale: «É tutto il giorno che mi domandano come mi sento per il rinvio a giudizio, ma signori: come volete che mi ... roma.corriere.it Nella storica canzone maggiaiola "Giranno pe' Terni" una nuova strofa dedicata al sindaco Stefano Bandecchi - facebook.com facebook