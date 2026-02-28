il caso tony pitony il politicamente scorretto che diventa una canzone ironica

Ieri sera, mentre Ditonellapiaga si esibiva sul palco, il caso Tony Pitony ha attirato l’attenzione di molti. Si tratta di un episodio in cui un personaggio noto per il suo linguaggio diretto e senza peli sulla lingua ha comescritto una canzone ironica, suscitando discussioni tra il pubblico e sui social. La vicenda ha coinvolto anche alcuni commenti di artisti e giornalisti.

Più che altro c’era un grande punto interrogativo.Ieri sera, mentre Ditonellapiaga si esibiva sul palco dell’Ariston, la maggior parte dei telespettatori di Raiuno (e device connessi) si sarà chiesto: ma chi è quello lì con gli occhialoni e il toupet nerissimo di fianco alla cantante? Era Tony Pitony, uno dei fenomeni del momento, nato dal web e in quattro e quattr’otto arrivato come ospite al Festival di Sanremo con il goloso tripudio dei social. Hanno cantato The Lady is a tramp, capolavoro di Frank Sinatra che si sarebbe divertito (forse) a sentire quel brano trasformato così.D’accordo, ma chi è davvero Tony Pitony? Ha fatto trapelare poco di sé. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tony Pitony con un caco sul palco di Sanremo (come promesso in una sua canzone) nel duetto con Ditonellapiaga.

