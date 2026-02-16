Terni la giunta di Stefano Bandecchi | tutte le deleghe assegnate e l’unico dubbio da sciogliere

A Terni, il sindaco Stefano Bandecchi ha ufficializzato le nomine delle deleghe, dopo aver ottenuto il via libera dei consiglieri di maggioranza. La decisione arriva dopo un voto interno che ha visto cinque assessori in pectore confermare il loro supporto. Un passo importante per la squadra di governo della città.

Una fumata bianca annunciata e ora messa nero su bianco. Il sindaco Stefano Bandecchi ha infatti ricevuto il placet dei consiglieri di maggioranza, incassando cinque sì dagli assessori in pectore. Uno schema rivisitato rispetto al precedente esecutivo, poiché gli assessori passano da nove a sei, con una contestuale ridistribuzione delle deleghe. Andiamo dunque per ordine rispetto agli annunci di Bandecchi. A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Paolo Tagliavento, che avrà anche la delega allo Sport, subentrando a Marco Schenardi. Come riporta il sito Tag24 ci sono novità per Michela Bordoni e Alessandra Salinetti, entrambe confermate.🔗 Leggi su Ternitoday.it

A Terni, il sindaco Bandecchi ha revocato tutte le deleghe agli assessori, dopo che alcune decisioni politiche sono state contestate.

A una settimana dalla proclamazione, la nuova giunta di Antonio Decaro non ha ancora comunicato le nomine ufficiali.

