Stefania Rago uccisa in casa dal marito fissata l' autopsia | Lei voleva lasciarlo

La Procura di Foggia ha deciso di sottoporre a autopsia il corpo di una donna di 46 anni trovata morta nel suo appartamento lo scorso giovedì. Il pm ha ordinato anche altri accertamenti tecnici non ripetibili sulla salma, mentre si indaga sulle circostanze del decesso. La donna sarebbe stata uccisa dal marito, con cui aveva avuto una relazione complicata, e si ipotizza che volesse lasciarlo.

La Procura di Foggia (pm Antonio Franzese) ha disposto l'esame autoptico e altri “accertamenti tecnici non ripetibili” sulla salma di Stefania Rago, 46enne foggiana uccisa nel suo appartamento, in via Salvemini, lo scorso giovedì 23 aprile.Il conferimento dell'incarico è previsto alle 11.30 del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Femminicidio Stefania Rago a Foggia uccisa da Antonio Fortebraccio, padre Pino in lacrime: "Voleva lasciarlo" Leggi anche: Foggia, uccisa dal marito: ‘Voleva separarsi”, il racconto del padre di Stefania Rago Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stefania postava scarpette rosse: terzo femminicidio in 3 giorni; Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donne; La lite, le urla e poi gli spari. Stefania Rago, uccisa a colpi di pistola dal marito; Foggia, chi era Stefania Rago: uccisa dal marito con l’arma di ordinanza, sui social i primi segnali. Il padre: Mia figlia voleva separarsi. Foggia, chi era Stefania Rago: uccisa dal marito con l’arma di ordinanza, sui social i primi segnali. Il padre: «Mia figlia voleva separarsi»Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni, si è costituito ai carabinieri e ora è in carcere. Sui social i segnali lanciati dalla donna ... lagazzettadelmezzogiorno.it Foggia, uccisa dal marito con 4 colpi della pistola d'ordinanza: oggi l’autopsia sulla 46enne Stefania RagoLa difesa di Antonio Fortebraccio, la guardia giurata con cui la vittima era sposata da circa 30 anni, invita i figli della coppia ad andare in carcere a trovare il padre ... lagazzettadelmezzogiorno.it “Vogliamo giustizia per nostra madre” Parlano i figli di Stefania https://www.ilsipontino.net/i-figli-di-stefania-rago-vogliamo-giustizia-per-nostra-madre/ - facebook.com facebook Femminicidio di Stefania Rago, parte la raccolta fondi per aiutare i figli: “Non lasciamoli soli” x.com