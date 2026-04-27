Stasera in TV, lunedì 27 aprile 2026, i principali canali italiani trasmettono un palinsesto vario che include film, serie TV, programmi di intrattenimento, notizie e sport. La programmazione si presenta ricca di opzioni per diversi gusti e interessi, con offerte che spaziano tra generi differenti. La scelta tra le varie proposte permette agli spettatori di seguire le trasmissioni più adatte alle proprie preferenze.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. La buona stella. Serie TV - In onda alle 21:30. Stella ( Miriam Dalmazio ) e Valerio ( Francesco Arca ) interrogano un testimone legato al passato di entrambi. Simone, Alessia e Giada trovano ospitalità in campeggio, dove vengono protetti da una famiglia calabrese. Eppure, la minaccia dalla quale fuggono riesce a trovarli anche lì dove si sono nascosti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Rosario di Lourdes - 02/03/2026

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