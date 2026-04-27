Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) torna l’antieroe più irriverente del mondo Marvel con Venom: The Last Dance, ancora una volta con Tom Hardy. Eddie Brock e il suo inseparabile simbionte cercano un equilibrio impossibile mentre nuove minacce incombono, tra forze dell’ordine alle calcagna e creature aliene pronte a scatenare il caos. Il film punta su ritmo serrato, spettacolo e quell’ironia oscura che ha reso il personaggio così riconoscibile. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) spazio al racconto biografico con Ennio Doris: C’è anche domani, con Massimo Ghini.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 27 Aprile 2026 - Venom: The Last Dance

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