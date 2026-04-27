Startlist prologo Giro di Romandia 2026 | orari n di partenza tv streaming

Il Giro di Romandia 2026 prenderà il via martedì 28 aprile a Villars-sur-Glâne, in Svizzera. La prima tappa sarà un prologo di 3 chilometri, con partenza e arrivo nella stessa località. Le gare saranno trasmesse in diretta su diversi canali televisivi e piattaforme online, e gli orari di partenza sono stati comunicati dagli organizzatori. La corsa si svolgerà nel territorio elvetico, coinvolgendo più località lungo il percorso.

Si aprirà martedì 28 aprile, a Villars-sur-Glâne, il Giro di Romandia 2026 di ciclismo: in programma il prologo inaugurale con partenza ed arrivo nella località elvetica, della lunghezza di 3.2 km. Saranno 103 i corridori al via: il primo partirà alle ore 14.45, l’ultimo arriverà al traguardo attorno alle ore 17.30. L’ edizione numero 79 del Giro di Romandia di ciclismo su strada scatterà con una breve prova contro il tempo che premierà l’esplosività in un percorso che si chiuderà in ascesa, dato che prima del traguardo è presente una salita di 1.1 km con una pendenza media del 5.1%. Il prologo del Giro di Romandia 2026 non sarà fruibile in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist prologo Giro di Romandia 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming Notizie correlate Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: orari, n. di partenza, tv, streamingSi aprirà oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2026 di ciclismo: in programma la cronometro individuale inaugurale con... Startlist cronometro a squadre Parigi-Nizza 2026: orari, n. di partenza, tv, streamingProseguirà oggi, martedì 10 marzo, la Parigi-Nizza 2026 di ciclismo: in programma la cronometro a squadre con partenza da Cosne-Cours-sur-Loire ed... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giro di Romandia 2026, 15 squadre al via: 4 le WorldTour assenti, una sola wild card; Giro di Romandia 2026, 6 giorni di gara e tantissima montagna per la prima partecipazione in carriera di Tadej Poga?ar; Clamoroso al Giro di Romandia 2026, quattro WorldTeam assenti: ecco perchè; Analisi Favoriti Giro di Romandia 2026: gruppo ridotto, ma ci sarà Poga?ar - Nella lotta per il podio spicca il duo Lipowitz-Rogli?. Startlist prologo Giro di Romandia 2026: orari, n. di partenza, tv, streamingSi aprirà martedì 28 aprile, a Villars-sur-Glâne, il Giro di Romandia 2026 di ciclismo: in programma il prologo inaugurale con partenza ed arrivo nella ... oasport.it Giro di Romandia 2026: attesa tutta per Tadej Pogacar, sfida a Roglic e Lipowitz. Tiberi si testaPer alcuni l'ultimo test prima del Giro d'Italia, per altri un appuntamento per spezzare dalle Classiche delle Ardenne. In scena da domani il Giro di ... oasport.it Giro di Romandia 2026, orario e ordine di partenza del prologo x.com Tadej Pogacar si prepara a una settimana inedita. Dopo il secondo posto alla Parigi-Roubaix, il leader della UAE Team Emirates XRG punta alla doppietta Liegi-Bastogne-Liegi–Giro di Romandia, con l’obiettivo di conquistare entrambe le corse. - facebook.com facebook