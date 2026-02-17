Scandalo nel Regno Unito | gli alleati di Starmer indagano su giornalisti scomodi come Matt Taibbi

Gli alleati di Starmer indagano sui giornalisti scomodi, tra cui Matt Taibbi, perché temono le loro inchieste critiche. La vicenda si è scatenata dopo che sono emerse intercettazioni di conversazioni riservate, che mostrano come si siano pianificate azioni contro alcuni reporter che rivelano pratiche poco trasparenti. Un esempio concreto riguarda un articolo pubblicato lo scorso mese, che ha messo in discussione le relazioni tra politici e grandi imprese.

In un’inchiesta che scuote i fondamenti della libertà di stampa nel Regno Unito, emerge un quadro preoccupante di sorveglianza di massa e tentativi di screditare giornalisti investigativi scomodi. Secondo un recente articolo pubblicato su Racket News dal giornalista Matt Taibbi – noto per i “Twitter Files” e la sua lunga carriera a Rolling Stone – Labour Together, think-tank vicino al primo ministro Keir Starmer, ha commissionato indagini private su reporter che hanno esposto scandali interni al Partito Laburista. Se confermato, si tratterebbe di uno scandalo che coinvolge la società di consulenza APCO e agenzie di intelligence come il National Cyber Security Centre (NCSC) e che solleva non poche preoccupazioni sulla pericolosa china autoritaria del Regno Unito. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Scandalo nel Regno Unito: gli alleati di Starmer indagano su giornalisti scomodi come Matt Taibbi Il Regno Unito sta valutando con gli alleati Ue l’invio di una forza militare in Groenlandia Il Regno Unito sta discutendo con gli alleati dell’Unione Europea la possibilità di inviare una forza militare in Groenlandia. Groenlandia, il Regno Unito valuta un contingente militare con gli alleati europei per fermare Trump Il Regno Unito valuta la possibilità di collaborare con gli alleati europei per inviare un contingente militare in Groenlandia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dal Regno Unito all’Arabia Saudita, le ramificazioni mondiali dello scandalo Epstein; Starmer rifiuta le dimissioni nel pieno dello scandalo Mandelson-Epstein; Scandalo Jeffrey Epstein, perché si chiedono le dimissioni del premier britannico Starmer; William e Kate si dicono profondamente preoccupati per i file su Epstein che sfiorano la Corona. Scandalo nel Regno Unito: gli alleati di Starmer indagano su giornalisti scomodi come Matt TaibbiIn un’inchiesta che scuote i fondamenti della libertà di stampa nel Regno Unito, emerge ... msn.com Londra sotto pressione: scandali, populismo e fine del bipolarismo britannico?La crisi dei Labour tra scandalo Mandelson, ascesa di Reform UK e fragilità economiche mette in discussione la stabilità politica del Regno Unito. difesaonline.it Regno Unito. L’intelligenza artificiale “schederà” i bambini per scoprire se saranno criminali Ci voleva un governo laburista per arrivare a questa ignominia Sembra proprio di sì: Starmer oramai non conosce più limiti di decenza nella sua corsa per fare di più x.com Un nuovo accordo di cooperazione energetica tra la California e il Regno Unito ha attirato le critiche della Casa Bianca. L’intesa è stata firmata a Londra dal governatore californiano Gavin Newsom, una delle figure più note tra le frange dell'opposizione trump facebook