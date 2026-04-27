Quattro stagioni da favola, a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, per diventare il Barone Nero. O meglio, come diceva il Lungo, prima di ogni gara in Piazza Azzarita, "E con il numero 15, sua maestà Marcellus Starks". Marcellone nasce a Chicago il 14 novembre 1952. E’ alto 205 centimetri, non è veloce, non salta molto, ma è il mago dei rimbalzi. Di più: il rapporto qualità (del giocatore) e rendimento in campo lo porta a essere uno degli immortali nella storia dell’Aquila. Di lui, John McMillen, il suo primo allenatore in Fortitudo, diceva: "Non ho mai visto sfruttare così tanto un talento così povero: Marcel non era veloce e arrivava sempre primo in contropiede.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Starks Il signore dei rimbalzi. E non solo

Notizie correlate

La vera lezione dei rimbalzi lampoBiocchi A volte gli operatori, e tra questi anche – anzi soprattutto – i trader retail, si aspettano che una discesa dei mercati debba sempre offrire...

Leggi anche: Starks – Il segreto di Dana Barrett. Recensione