Starks – Il segreto di Dana Barrett Recensione

Dana Barrett ha scelto di rilasciare il suo nuovo album, Il segreto di Dana Barrett, dopo mesi di lavorazione. La cantante ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per curare ogni dettaglio, creando un’opera che si distingue per la sua compattezza. La sua scelta di rallentare i tempi rispecchia un approccio più meditato alla musica, lontano dalla fretta dei successi immediati.

C’è un tempo lento dentro Il segreto di Dana Barrett. Un tempo che non appartiene alla logica delle uscite veloci, ma alla costruzione paziente di un album pensato come opera compatta. Starks realizza un lavoro che respira dall’inizio alla fine, dove ogni brano sembra nascere dallo stesso spazio emotivo, come se l’intero disco fosse una stanza attraversata da luci diverse. Non è un progetto che punta alla frammentazione o alla ricerca del singolo dominante. È un disco che funziona quando lo si percorre per intero, lasciando che le tracce si richiamino tra loro, che i dettagli emergano lentamente, che le atmosfere sedimentino. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

