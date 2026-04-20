La vera lezione dei rimbalzi lampo

Alcuni operatori, inclusi i trader retail, spesso sperano che una caduta dei mercati porti a occasioni di acquisto particolarmente vantaggiose, considerandole come le migliori opportunità per entrare o rafforzare le posizioni. Questi rimbalzi rapidi sono stati al centro di molte discussioni tra gli esperti, che analizzano come spesso tali movimenti rappresentino risposte temporanee piuttosto che segnali di un'inversione di tendenza stabile.

Biocchi A volte gli operatori, e tra questi anche – anzi soprattutto – i trader retail, si aspettano che una discesa dei mercati debba sempre offrire la “madre di tutte le opportunità golose”, ovvero quei prezzi a cui proprio non si può dire di no. È qualcosa di già visto e ancora ben impresso nella mente degli investitori, come accadde con la grande abbuffata di occasioni verificatesi durante il crollo Covid, quando alcuni titoli storici del nostro listino finirono su livelli assurdi, travolti da un panico raramente osservato in altre fasi. Il bis e il tris si sono poi ripresentati più di recente, nell’estate del 2024 con il calo legato ai...🔗 Leggi su Quotidiano.net

Notizie correlate

"Grammamanti", lezione spettacolo di e con Vera GhenoSabato 21 marzo, il secondo appuntamento con TALKIN’ ABOUT: una rassegna di lezioni-spettacolo dove “le parole giuste” sono protagoniste e dove la...

Oro in calo dopo i rimbalzi dei giorni scorsi, ma può arrivare a quota 6.000 dollariL’oro arretra nella seduta di lunedì 9 marzo 2026: il contratto spot scende dell’1,2% a 5.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: VENT’ANNI DOPO: LA CATTURA DI PROVENZANO E LA LEZIONE DEGLI INVESTIGATORI; Lezioni da 45 minuti? Il CNDDU propone a Valditara una rivoluzione dell’orario scolastico: Più attenzione e meno precariato, ecco come; La lezione di Joel Meyerowitz: In fotografia seguite il vostro istinto, siate pronti ad accogliere l'inaspettato; Rifiuti, la lezione dei ragazzi di Rivara: Così difendiamo il nostro territorio.

La lezione dei bambini. Dai banchi al palcoscenico. Oltre quattromila studenti in due veri spettacoli liriciLe prime scuole sono già partite. Da qui a giugno saranno 71 a farlo da Monza, Lentate sul Seveso, Agrate Brianza, Cesano Maderno, Muggiò, Nova Milanese, Besana in Brianza, Seregno, Lesmo, Triuggio, ... ilgiorno.it

Pioltello, passa il Giro Handbike: Qui la lezione dei veri campioniPioltello (Milano) – Partito il conto alla rovescia: anche quest’anno Pioltello ospiterà una tappa del Giro Handbike, e il 14 settembre la gara passerà in città. Un onore per chi come noi ha sposato ... ilgiorno.it

Torna tra i banchi… questa volta da genitore! Hai mai desiderato vedere davvero come imparano i tuoi figli a scuola Ti invitiamo a vivere insieme a noi una vera lezione in classe, mentre i bambini partecipano a laboratori creativi e coinvolgenti. Scoprirai - facebook.com facebook

Il Sindaco di New York introdurrà una tassa sulle case disabitate di valore superiore ai 5 milioni di dollari. Ricaverà 500 milioni, da destinare a chi invece di un alloggio dignitoso ha bisogno. Così dimostra che è possibile mantenere le promesse: è la vera lezio x.com