Il viaggio tra le stelle dei cadetti più famosi della galassia sta per giungere a una conclusione inaspettata. Paramount+ e CBS Studios hanno confermato ufficialmente, tramite una nota diffusa da Deadline, che Star Trek: Starfleet Academy terminerà con la seconda stagione. Nonostante il debutto avesse generato un forte interesse per la freschezza del racconto e la capacità di espandere l’universo creato da Gene Roddenberry, la piattaforma ha deciso di non procedere con un terzo ciclo di episodi. La produzione della seconda stagione si è recentemente conclusa e, sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, sappiamo già che questi saranno gli ultimi capitoli dedicati alla nuova classe di ufficiali della Flotta Stellare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Star Trek: Starfleet Academy, addio precoce: la serie chiuderà con la stagione 2

Articoli correlati

Leggi anche: Star Trek: Starfleet Academy e la Preoccupante Situazione delle Valutazioni

Star Trek: Starfleet Academy, la recensione – Un debutto tra modernità e nostalgiaAbbiamo visto l’intera stagione di Star Trek: Starfleet Academy, in programmazione su Paramount+ a partire dal 15 gennaio e conclusasi con il decimo...

Star Trek: Starfleet Academy - The Trash Continues

Una raccolta di contenuti su Star Trek

Temi più discussi: Star Trek: Starfleet Academy, l’ultima frontiera da raggiungere era un teen-drama?; Star Trek: Starfleet Academy, la recensione – Un debutto tra modernità e nostalgia; Star Trek : Strange New Worlds 4 – Possibile data d’uscita e il ritorno allo Star Trek classico; Tutto quello che sappiamo su Starfleet Academy recensione.

Divisive ‘Star Trek: Starfleet Academy’ Canceled After Two SeasonsStarfleet Academy after season two. The news comes at a time when there are no longer any Star Trek TV shows in production, though there are two previously filmed seasons of Strange New Worlds that ... ca.news.yahoo.com

'Star Trek: Starfleet Academy' to End With Season 2 (EXCLUSIVE)Star Trek: Starfleet Academy will end with its upcoming second season, Variety has learned exclusively. The show was originally picked up at Paramount+ in 2023, with the streamer renewing the show ... msn.com

Tom Hanks sfiorò Star Trek: il retroscena sul film cult x.com

STAR TREK - www.afnews.info segnala che la Fondazione Roddenberry ha detto: facebook