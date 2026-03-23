Star Trek | Starfleet Academy addio precoce | la serie chiuderà con la stagione 2

Da universalmovies.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio tra le stelle dei cadetti più famosi della galassia sta per giungere a una conclusione inaspettata. Paramount+ e CBS Studios hanno confermato ufficialmente, tramite una nota diffusa da Deadline, che Star Trek: Starfleet Academy terminerà con la seconda stagione. Nonostante il debutto avesse generato un forte interesse per la freschezza del racconto e la capacità di espandere l’universo creato da Gene Roddenberry, la piattaforma ha deciso di non procedere con un terzo ciclo di episodi. La produzione della seconda stagione si è recentemente conclusa e, sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, sappiamo già che questi saranno gli ultimi capitoli dedicati alla nuova classe di ufficiali della Flotta Stellare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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