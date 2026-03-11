Stadio Franchi verso l’accordo tra Comune e Fiorentina | sul tavolo 55 milioni a testa

Il Comune e la Fiorentina stanno negoziando un accordo riguardante lo stadio Franchi. Sul tavolo ci sono 55 milioni di euro per ciascuna parte, con una proposta di altri 30 milioni per lavori accessori e interventi di valorizzazione. La trattativa prosegue e le parti stanno definendo i dettagli dell’intesa. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve.

Firenze, 11 marzo 2026 – L'accordo è sul tavolo: 55 milioni a testa, con la possibilità di ulteriori 30 destinati a opere accessorie e di valorizzazione. E' il patto tra il Comune di Firenze e la Fiorentina sui lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi, una stretta di mano che potrebbe culminare presto in una formale proposta di partecipazione del club viola al project financing necessario per portare avanti il secondo lotto del cantiere e completare il restyling dell'impianto. I lavori alla Curva Fiesole Tempistiche e pressioni Come riportano Corriere e Repubblica, per l'amministrazione comunale la tempistica è cruciale: la sindaca...