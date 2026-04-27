Lo stadio Franchi sarà sottoposto a un intervento di restyling con un investimento di 55 milioni di euro provenienti dalla società calcistica locale. I lavori prevedono una ristrutturazione che consentirà di rendere l’impianto pronto per la stagione 2029-2030. La riqualificazione mira a migliorare le strutture esistenti e a preparare l’impianto per l’evento europeo in programma tra circa sei anni. La data di conclusione dei lavori è fissata secondo il cronoprogramma stabilito.

La Fiorentina ha deciso: parteciperà ai lavori per la ristrutturazione del Franchi, contribuendo con una cifra pari a 55 milioni di euro, specificando subito che l’intento è subordinato ad alcune condizioni che la stessa società ha già puntualizzato. Una svolta comunque importante nel restyling dell’impianto e che dà seguito ai buoni rapporti di collaborazione con l’amministrazione comunale. Un intento mostrato più volte negli ultimi mesi, ora però diventato ufficiale. La nota del club spiega: "La Fiorentina ha presentato una manifestazione di interesse, firmata dal Presidente Giuseppe B. Commisso, attraverso la quale la famiglia ha...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stadio Franchi, restyling con vista sull'Europeo: in arrivo 55 milioni dalla Viola

Stadio Franchi, montata la prima maxi trave della curva Fiesole

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