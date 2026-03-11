Stadio Franchi accordo tra Comune e Fiorentina | 140 milioni per il restyling

Il Comune di Firenze e la Fiorentina hanno raggiunto un accordo economico riguardante il restyling dello stadio Artemio Franchi. Il progetto di ristrutturazione prevede un investimento di 140 milioni di euro e coinvolge un'operazione di project financing. La partecipazione diretta del club viola al finanziamento è una delle possibilità discusse nel quadro dell'intesa.

Il progetto di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze entra in una nuova fase. Comune e Fiorentina stanno lavorando a un accordo economico che potrebbe portare alla partecipazione diretta del club viola al project financing necessario per completare il restyling dell’impianto. Sul tavolo c’è un’intesa che prevede un investimento di circa 55 milioni di euro a testa tra amministrazione comunale e società sportiva. A questa cifra potrebbe aggiungersi un ulteriore intervento fino a 30 milioni di euro destinato ad alcune opere accessorie e a interventi di valorizzazione dello stadio. Il progetto di ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

