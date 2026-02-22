Stadio Franchi Fiorentina nuovo stop ai lavori | problema con la maxi trave Il nodo dei 60 milioni cosa sta succedendo

I lavori allo stadio Franchi di Firenze si fermano di nuovo a causa di un guasto alla maxi trave. La questione ha rallentato i progressi e sollevato dubbi sui fondi destinati alla ristrutturazione, pari a 60 milioni di euro. Le imprese coinvolte cercano ora di risolvere il problema per riprendere i lavori senza ulteriori ritardi. La soluzione del nodo resta al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Alcuni operai stanno montando una grande trave di acciaio allo stadio Franchi di Firenze, causando un importante intervento di ristrutturazione.

L'UEFA ha visitato il cantiere del nuovo Franchi a Firenze, confermando il via libera per l'organizzazione di Euro 2032.

