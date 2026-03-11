Stadio Franchi Funaro apre alla Fiorentina | Obiettivo lavorare insieme

Il cantiere dello stadio Artemio Franchi è in movimento mentre le autorità e i rappresentanti della Fiorentina discutono di una possibile collaborazione per il progetto. Funaro ha espresso apertura a lavorare insieme alla squadra di calcio, sottolineando l’intenzione di collaborare per il futuro dell’impianto. Firenze osserva con attenzione gli sviluppi, considerando anche l’obiettivo di ospitare gli Europei del 2032.

Il cantiere dello stadio Artemio Franchi procede e Firenze continua a guardare con attenzione all’obiettivo degli Europei del 2032. A ribadirlo sono il ministro per lo Sport Andrea Abodi e la sindaca Sara Funaro, intervenuti a margine della fiera Didacta in corso alla Fortezza da Basso.Il tema è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

