Stop al razionamento a Palermo Schifani | Grazie al mio governo ora Amap lavori sull' efficienza della rete

Il governatore Schifani annuncia la fine del razionamento dell’acqua a Palermo, attribuendo il risultato ai lavori avviati dall’amministrazione per migliorare la rete idrica. La decisione arriva dopo mesi di interventi che hanno aumentato la pressione nelle tubature e ridotto le perdite di acqua. Ora, le utenze cittadine potranno contare su un servizio più stabile e senza interruzioni.

"La fine delle turnazioni idriche a Palermo rappresenta un risultato concreto dell'azione messa in campo dal mio governo negli ultimi due anni, frutto di una strategia coordinata, di investimenti mirati e di un costante lavoro di squadra, spesso silenzioso, tra istituzioni, strutture tecniche e gestori del servizio. L'obiettivo resta garantire continuità e sicurezza nell'approvvigionamento idrico. Adesso Amap dovrà lavorare sul contenimento delle perdite e su un'efficiente gestione della rete". A dirlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando il ritorno alla normalità, da lunedì, sul fronte dell'approvvigionamento idrico nel capoluogo siciliano.