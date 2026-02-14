Stop al razionamento a Palermo Schifani | Grazie al mio governo ora Amap lavori sull' efficienza della rete
Il governatore Schifani annuncia la fine del razionamento dell’acqua a Palermo, attribuendo il risultato ai lavori avviati dall’amministrazione per migliorare la rete idrica. La decisione arriva dopo mesi di interventi che hanno aumentato la pressione nelle tubature e ridotto le perdite di acqua. Ora, le utenze cittadine potranno contare su un servizio più stabile e senza interruzioni.
“La fine delle turnazioni idriche a Palermo rappresenta un risultato concreto dell’azione messa in campo dal mio governo negli ultimi due anni, frutto di una strategia coordinata, di investimenti mirati e di un costante lavoro di squadra, spesso silenzioso, tra istituzioni, strutture tecniche e gestori del servizio. L’obiettivo resta garantire continuità e sicurezza nell’approvvigionamento idrico. Adesso Amap dovrà lavorare sul contenimento delle perdite e su un'efficiente gestione della rete”. A dirlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando il ritorno alla normalità, da lunedì, sul fronte dell’approvvigionamento idrico nel capoluogo siciliano.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Invasi pieni grazie alle piogge: dopo 15 mesi stop al razionamento idrico a Palermo
Le abbondanti piogge degli ultimi mesi hanno riempito gli invasi di Palermo, mettendo fine dopo 15 mesi alla crisi idrica.
Emergenza idrica, Schifani: "Criticità ultradecennali ma il mio governo è già al lavoro sulle soluzioni"
Il presidente Schifani ha commentato le recenti criticità idriche, sottolineando come si trattino di problemi radicati da oltre vent’anni.
