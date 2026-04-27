Stabilizzazione Asu e ex Pip firmati i primi contratti alla Sas | avviato il piano di assunzioni regionali

È stato firmato il primo contratto presso una società regionale, segnando l'inizio del processo di stabilizzazione per i lavoratori Asu, ex Pip, Servirail e Ferrotel in Sicilia. Con questa firma, si avvia ufficialmente il piano di assunzioni che coinvolge queste categorie di lavoratori nella regione. L’operazione riguarda principalmente le stabilizzazioni e le nuove assunzioni in ambito regionale.

Prende ufficialmente il via la stabilizzazione dei lavoratori Asu ed ex Servirail e Ferrotel in Sicilia. Questa mattina, nella sede della Sas – Servizi ausiliari Sicilia – in piazza Castelnuovo a Palermo, sono stati firmati i primi contratti a tempo indeterminato previsti dal piano.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Stabilizzazione Asu, oggi a Palermo la firma dei contratti con la Sas. Schifani: «Col mio governo si pone fine al precariato»Firmati questa mattina nella sede della Sas, Servizi ausiliari Sicilia, in piazza Castelnuovo a Palermo, alla presenza del presidente della Regione... Lavoratori Sas, Caronia: "Impegni concreti su stabilizzazioni Asu e aumento ore degli ex Pip"“Dall’audizione in Quinta Commissione all’Ars arrivano finalmente impegni chiari su questioni rimaste troppo a lungo in sospeso. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Precari, via libera alle stabilizzazioni in Sas degli Asu e del personale ex Servirail e Ferrotel; Finalmente il piano assunzionale della Sas: per gli Asu arriva la stabilizzazione, per gli ex Pip le 25 ore; Assunzioni in Sas, sbloccato il piano. Figuccia: Via libera alla stabilizzazione degli Asu e alle 25 ore per gli ex Pip; MODICA - STABILIZZAZIONE ASU, C’E’ PREOCCUPAZIONE. Stabilizzazione Asu, Schifani Col mio governo si pone fine al precariatoPALERMO (ITALPRESS) – Giunge a compimento la procedura di stabilizzazione dei lavoratori Asu ed ex Servirail e Ferrotel. Sono stati firmati questa mattina nella sede della Sas, Servizi ausiliari Sicil ... italpress.com Giunta, ok a piano assunzionale Sas: stabilizzazioni per Asu ed ex Servirail e Ferrotel, più ore per gli ex Pip. Schifani: Diamo dignità a lavoratoriLa giunta Schifani ha approvato, su proposta dell'assessore regionale all'Economia, Alessandro Dagnino, il piano economico finanziario e il piano assunzionale della Sas, Servizi ausiliari Sicilia ... ilsicilia.it Assunzioni in Sas, sbloccato il piano. Figuccia: “Via libera alla stabilizzazione degli Asu e alle 25 ore per gli ex Pip”. - facebook.com facebook