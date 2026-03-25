Lavoratori Sas Caronia | Impegni concreti su stabilizzazioni Asu e aumento ore degli ex Pip

Durante un’udienza in Quinta Commissione all’Ars, sono stati presentati impegni specifici riguardo alle stabilizzazioni degli Asu e all’aumento delle ore per gli ex Pip. Le dichiarazioni si riferiscono a questioni che sono rimaste irrisolte per un lungo periodo e ora sembrano aver ottenuto risposte concrete. La discussione si è focalizzata sulle misure da adottare per affrontare le situazioni di precarietà dei lavoratori interessati.

“Dall’audizione in Quinta Commissione all’Ars arrivano finalmente impegni chiari su questioni rimaste troppo a lungo in sospeso. Ora servono atti immediati, senza ulteriori rinvii”. Lo afferma Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, al termine dell’audizione dedicata alla società partecipata Sas. “Tra i punti affrontati – spiega – la stabilizzazione del personale Asu dei beni culturali e l’aumento delle ore per i lavoratori ex Pip, oggi in Sas”. Caronia sottolinea come il presidente di Sas, Alessandro Virgara, abbia assunto un impegno preciso: “Subito dopo l’approvazione del consolidato da parte dell’Ars si procederà all’assunzione del personale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Lavoratori Sas, Caronia: "Impegni concreti su stabilizzazioni Asu e aumento ore degli ex Pip" Articoli correlati Sas, per i lavoratori ex Pip ufficiale l'aumento a 25 ore settimanaliPubblicata in Gazzetta il provvedimento che prevede l’aumento a 25 ore lavorative settimanali per il personale della Sas ex Pip. Regione, sì al bilancio consolidato 2024: sbloccate le assunzioni dei nuovi funzionari e le stabilizzazioni degli AsuLa soddisfazione del presidente Renato Schifani: "Energie nuove all'amministrazione".