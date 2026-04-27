Nelle acque di Gallipoli, al largo della provincia di Lecce, uno squalo mako adulto ha urtato un’imbarcazione da diporto mentre alcuni pescatori si trovavano a bordo. L’impatto si è verificato con un tonfo secco e la prua dell’imbarcazione ha sobbalzato a seguito del contatto. Nessun danno è stato riportato dalla barca e nessuno dei presenti ha subito conseguenze.

Nelle acque ioniche al largo di Gallipoli, in provincia di Lecce, un esemplare adulto di squalo mako ha urtato un’imbarcazione da diporto mentre alcuni pescatori erano impegnati nelle loro attività. L’episodio, documentato in video e diffuso sui social, ha generato momenti di forte tensione a bordo. A raccontare l’accaduto è stato Giuseppe Zacà, uno dei diportisti presenti sull’imbarcazione, che ha filmato il momento del contatto con l’animale. “Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca”, ha scritto Zacà sul suo profilo Facebook. Nel video si sentono le voci concitate dei pescatori: “Mamma mia quanto è, occhio che è enorme”, mentre lo squalo mako si aggira per alcuni secondi attorno alla piccola barca.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Squalo mako urta la barca a Gallipoli: “Un tonfo secco, la prua ha sobbalzato”

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Incontro 'ravvicinato' con uno #squalo mako al largo di #Gallipoli: ha urtato una barca di pescatori poi si è allontanato x.com