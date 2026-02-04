Vannacci dovrà cambiare nome al suo partito? Il marchio Futuro nazionale è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s

Vannacci dovrà cambiare nome al suo partito. Il marchio “Futuro Nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s, e ora blocca la sua strada. Il generale ha poche settimane per trovare una nuova denominazione, altrimenti rischia di dover rinunciare all’uso di quel nome. La questione si fa subito più complicata, con un ostacolo legale che potrebbe frenare i suoi progetti politici.

Un nuovo ostacolo si aggiunge alla già complicata corsa politica di Roberto Vannacci. Secondo quanto riportato da Open, il generale dovrà modificare il nome del suo nuovo partito, poiché la denominazione "Futuro Nazionale" risulta già registrata come marchio e non può essere utilizzata liberamente. La registrazione risale al 25 febbraio 2011 ed è stata effettuata presso l' Ufficio brevetti e marchi del ministero delle Imprese della Repubblica italiana. Il problema legale si aggiunge a una diffida già ricevuta nelle settimane scorse da Francesco Giubilei, che aveva contestato il marchio grafico del nuovo movimento, ritenendolo troppo simile al logo del suo partito "Nazione futura".

