Springsteen spezza il silenzio | preghiera e pace dopo Trump

Bruce Springsteen ha pronunciato una preghiera di ringraziamento ad Austin in seguito all’attentato rivolto a Donald Trump. L’artista ha rotto il silenzio pubblicamente, commentando l’accaduto e chiedendo pace. La sua dichiarazione è arrivata dopo gli eventi che hanno coinvolto l’ex presidente, suscitando reazioni tra i presenti. La scena si è svolta in un momento di tensione, con il cantante che ha espresso parole di speranza e solidarietà.

? Cosa sapere Bruce Springsteen rivolge una preghiera di ringraziamento ad Austin dopo l'attentato a Donald Trump.. Il musicista rifiuta la violenza politica durante il tour Land of Hope and Dreams.. Il 26 aprile, durante l’esibizione al Moody Center di Austin, Bruce Springsteen ha interrotto il concerto per rivolgere una preghiera di ringraziamento dopo l’attentato subito da Donald Trump durante il gala con i media. L’atmosfera nel Texas è cambiata drasticamente quando l’artista ha deciso di affrontare il tema della violenza politica direttamente sul palco. Durante l’apertura del suo show, Springsteen ha espresso un profondo sollievo per il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Springsteen spezza il silenzio: preghiera e pace dopo Trump Notizie correlate Schumacher spezza il silenzio: Ferrari regina dopo 21 anniIl 25 settembre 2000, l’asfalto di Indy si è trasformato nel palcoscenico di una riscossa che sembrava appartenere a un’epoca remota. Leggi anche: “Una preghiera di ringraziamento perché né il nostro Presidente, né alcun membro dell’amministrazione è rimasto ferito”: così Bruce Springsteen dopo l’attentato