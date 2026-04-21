Il 25 settembre 2000, l'asfalto di Indy ha ospitato una gara memorabile che ha portato alla conquista del titolo mondiale da parte di un pilota, segnando la prima vittoria della Ferrari nel campionato di Formula 1 dopo 21 anni. A distanza di due decenni, il protagonista ha deciso di rompere il silenzio, rivivendo quei momenti di successo e celebrando un traguardo storico per la scuderia.

Il 25 settembre 2000, l’asfalto di Indy si è trasformato nel palcoscenico di una riscossa che sembrava appartenere a un’epoca remota. Michael Schumacher ha guidato la Ferrari verso un trionfo che interrompe un silenzio durato ventun anni, conquistando il titolo mondiale grazie a una prestazione che ha unito la determinazione del pilota alla solidità tecnica della scuderia maranese. La gara si è conclusa con una doppietta schiacciante per il team italiano, dove Schumacher ha festeggiato la vittoria e Barrichello ha consolidato il successo del gruppo ottenendo il secondo posto. Il momento più concitato è arrivato quando, a soli quattro giri e mezzo dal termine della competizione, il pilota tedesco ha dovuto gestire un pericoloso testa-coda, riuscendo comunque a mantenere la posizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schumacher spezza il silenzio: Ferrari regina dopo 21 anni

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