Chi è Chiara Mazzel oro e argento alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 | Lo sport ha rappresentato l’inizio della mia seconda vita

Chiara Mazzel, atleta italiana, ha vinto un oro e un argento alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Con la guida Nicola Cotti Cottini, si è classificata seconda nella discesa ipovedenti AS2 e ha conquistato la medaglia d’oro nel superG femminile vision impaired. La sportiva ha dichiarato che lo sport ha segnato l’inizio della sua seconda vita.

Racconta il sito del comitato paralimpico italiano che lo sci per Chiara vuol dire libertà, una libertà raggiunta anche grazie all’intesa con la sua guida. «Il momento in cui ho capito che potevo diventare un’atleta di livello internazionale è stato quando ho finalmente accettato la mia disabilità: da lì la mia strada è stata in discesa». La disabilità di cui parla Chiara è un glaucoma diagnosticatole quando era adolescente e che, in poco tempo, le toglie quasi completamente la vista. Sul suo profilo Instagram racconta che fino a 16 anni ha sempre visto bene, poi una mattina in motorino si è resa conto che non vedeva bene e che stava per investire dei pedoni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

