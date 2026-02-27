Vite di donna | luci e ombre dell' universo femminile A Corciano la terza edizione

Pronta a prendere il via dal 7 marzo al 6 aprile a Corciano, in occasione della Giornata internazionale della donna, la terza edizione di "Vite di donna: luci e ombre dell'universo femminile", rassegna di eventi volti, come spiega Francesco Mangano, assessore alla Cultura, “a sensibilizzare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Come ha fatto la materia oscura ad “accendere” le prime luci dell’universo 13 miliardi di anni fa?Hai presente le stelle normali, come il nostro Sole? Brillano grazie alla fusione nucleare, un processo in cui gli elementi leggeri si scontrano e si...

Mal’Aria di città 2026?: luci e ombre dell’inquinamento in Campania, criticità a BeneventoTempo di lettura: 5 minuti“Malati di smog” è lo slogan perfetto per inquadrare la situazione delle città campane per quanto riguarda l’inquinamento...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Corciano, III edizione di Vite di donna: luci e ombre dell’universo femminile; A Corciano torna Vite di donna: il borgo si fa palcoscenico dell’universo femminile; Hamnet sta facendo piangere tutto il mondo, ed è giusto così; Coraggiose e riformiste. Sulla tenacia delle donne costruita la democrazia e l’idea della Repubblica.

Corciano, III edizione di Vite di donna: luci e ombre dell’universo femminileNewTuscia – CORCIANO – Pronta a prendere il via dal 7 marzo al 6 aprile a Corciano, in occasione della Giornata internazionale della donna, la terza edizione di Vite di donna: luci e ombre dell’unive ... newtuscia.it

Vite di donna: luci e ombre dell’universo femminile. Seconda edizione dall’8 al 30 marzoCORCIANO Dopo il successo dello scorso anno, a Corciano torna Vite di donna: luci e ombre dell’universo femminile, rassegna di... CORCIANO Dopo il successo dello scorso anno, a Corciano torna Vite ... lanazione.it

La ginecologia accompagna la donna in ogni fase della vita, dalla prevenzione alla diagnosi, fino all’assistenza clinica. Diamo valore alla salute femminile, mettiamola al centro! #aouvanvitelli #salute #salutefemminile #ginecologia - facebook.com facebook