? Cosa sapere La mostra Spazio e Frazioni si terrà a Palazzo Collicola dal 30 aprile al 10 maggio.. L'Istituto Comprensivo Spoleto 2 integra arte e musica nel percorso educativo del Polo umbro.. Dal 30 aprile al 10 maggio Palazzo Collicola ospiterà la mostra Spazio e Frazioni: ambienti cromatici nel pensiero, frutto del percorso educativo avviato dall’Istituto Comprensivo Spoleto 2 durante l’anno scolastico 20252026. Tra le mura di Via Arpago Ricci 8, gli studenti hanno trasformato la didattica in un ponte verso l’interiorità. Il progetto, inserito nelle iniziative del Polo a orientamento artistico e performativo dell’Umbria, ha cercato di superare i limiti della spiegazione verbale attraverso il potere dei colori e delle forme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto, l’arte degli studenti invade Palazzo Collicola: colori e musica

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