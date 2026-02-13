I colori dell’aria a Villa d’Almè la musica racconta l’arte | Protagonisti quattro sassofoni

A Villa d’Almè, i quattro sassofoni del gruppo “Protagonisti” apriranno il concerto di sabato 14 febbraio alle 20, portando sul palco le melodie che raccontano l’arte attraverso l’aria e il suono.

È tutto pronto per il nuovo appuntamento del progetto concertistico itinerante “I colori dell’aria”, in programma sabato 14 febbraio alle 20.45 alla chiesa parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita di Villa d’Almè, in occasione delle annuali feste patronali. L’ideatore dell’iniziativa, Alessandro Bottelli, spiega: “In ogni tappa di questo progetto viene commissionata a un compositore professionista la scrittura di uno o talvolta più brani traendo ispirazione da opere d’arte contenute nelle chiese dove si svolgono i concerti. Tutto è cominciato tre anni fa a Tavernola Bergamasca con un concerto ispirato da un suo bellissimo affresco e ora siamo giunti al 14° appuntamento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

