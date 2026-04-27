Spinte e schiaffi | in pochi minuti picchia e rapina due donne una batte la testa
Nella serata di ieri, nel centro di Brescia, un uomo di 32 anni ha aggredito e rapinato due donne in rapida sequenza. Durante l'episodio, una delle vittime ha subito una ferita alla testa, mentre l'altra è stata minacciata di morte. L'aggressore, originario del Burkina Faso e in possesso di un permesso di soggiorno per asilo politico, è stato fermato dalle forze dell'ordine poco dopo.
Due rapine commesse in rapida successione, due donne ferite, una minacciata di morte. È il bilancio di una serata di violenza andata in scena in pieno centro a Brescia, conclusasi con l'arresto di un uomo di 32 anni originario del Burkina Faso, titolare di permesso per asilo politico e con alle.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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