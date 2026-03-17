Fallisce una rapina al supermercato picchia un commesso e un suo amico infine appicca due incendi arrestato

Un uomo ha tentato di rapinare un supermercato a Milano, ma è stato interrotto e ha aggredito un commesso e un suo amico. Dopo il confronto, ha appiccato due incendi nel negozio. Le forze dell’ordine sono intervenute e l’hanno arrestato. L’uomo è stato portato in custodia e ora si trova in carcere. La polizia sta proseguendo le indagini sull’incidente.

Milano, 17 marzo 2026 – Prima tenta una rapina in un supermercato, poi se la prende con un dipendente del punto vendita, accusandolo di aver fatto fallire il colpo. Poi aggredisce, picchia e rapina un amico del commesso, arrivando anche ad appiccare due incendi vicino a casa sua. Protagonista di questa escalation di violenza un 30enne italiano, arrestato nelle prime ore del 14 marzo a Milano e portato a San Vittore, dai carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta, con il supporto delle A.P.I. (Aliquote di Primo Intervento) del Nucleo Radiomobile di Milano Tentata estorsione, rapina e lesioni: 30enne arrestato a Milano Il giovane è indagato per i reati di tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento seguito da incendio aggravato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fallisce una rapina al supermercato, picchia un commesso e un suo amico, infine appicca due incendi arrestato Articoli correlati Ruba 16 confezioni di biscotti al cioccolato al supermercato e picchia vigilante per fuggire: arrestato per rapinaIl ladro 40enne arrestato in flagranza dai carabinieri a Bologna e accusato del reato di rapina impropria dopo aver picchiato l'addetto alla... Carabiniere fuori servizio sventa una rapina al supermercato: 25enne arrestato e trasferito in carcereIl militare non ha esitato a qualificarsi e fermare un 25enne che cercava di fuggire con la refurtiva da un supermercato cittadino I carabinieri... Contenuti utili per approfondire Fallisce una rapina al supermercato... Temi più discussi: Assalto al bancomat: la marmotta fallisce e i ladri tornano sul posto per riprendere l’esplosivo; Tentata rapina alla filiale Carisp. Banditi bloccati dai dipendenti; Adria International Raceway, l'ultima corsa finisce al tribunale fallimentare; Assalto al bancomat nella notte nel Salento, ma il colpo fallisce. La rapina in banca fallisce, quella in farmacia dopo un’ora riesce: arrestati cerignolani in trasfertaDue uomini di 36 e 48 anni, originari di Cerignola, sono stati arrestati dai carabinieri e dalla Polizia di Stato ... marchiodoc.it Loseto, assalto a postamat ma la rapina fallisceBARI – Una banda di malfattori composta da almeno quattro persone ha distrutto, con materiale esplosivo, l'ingresso dell’ufficio postale di Bari Loseto in via Cavour, puntando al contenuto dello ... lagazzettadelmezzogiorno.it L'illusione del derby è già finita: Estupiñán fallisce l'esame Lazio e scivola nuovamente nelle gerarchie. #Estupinan #Milan #Bartesaghi #Allegri #milannews24 - facebook.com facebook SERIE !!!!!!!!!!!!!!!!!! Il Lane soffre, nel finale fallisce il 3-1 con Alessio, ma il Menti può esplodere: 2-1 grazie ai gol di Capello e Stückler. Iniziata la festa dal Menti x.com