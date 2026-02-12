Minuti di spavento alle Olimpiadi | Liu Jiayu picchia testa e collo rimane a terra immobile Come sta la cinese

Minuti di paura alle Olimpiadi di Pechino. La scialpinista cinese Liu Jiayu è finita a terra dopo una caduta, colpendo testa e collo. È rimasta immobile per alcuni minuti prima di essere soccorsa. La Federazione cinese ha aggiornato sulla sua condizione: Liu è cosciente e gli esami medici non hanno riscontrato problemi alla colonna vertebrale.

AGGIORNAMENTO ORE 23.40. La Federazione Cinese ha tranquillizzato sulle condizioni dell’atleta: al momento è cosciente e gli esami medici non avrebbero evidenziato anomalie alla colonna vertebrale. Si attendono comunque ulteriori aggiornamenti ufficiali. — Un bruttissimo incidente ha avuto luogo sulle nevi di Livigno durante le qualificazioni dell’halfpipe femminile, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Liu Jiayu è caduta malamente sull’ultimo salto della seconda run, mentre cercava la prestazione necessaria per qualificarsi alla finale: la sua tavola ha avuto un comportamento innaturale sulla struttura e in fase di atterraggio si è sbilanciata in avanti, ha perso il controllo ed è finita a terra in maniera violenta, picchiando prima con la spalla sinistra, poi con collo e testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Un brutto incidente si è verificato oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Dopo aver tentato un trick durante le qualificazioni dell’halpipe alle Olimpiadi 2026, Liu Jiayu è caduta violentemente a Livigno.

