Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day mostra Peter Parker alle prese con nuove sfide e cambiamenti nel suo percorso, ma tra le immagini si nasconde un dettaglio che rivela un importante spoiler su un altro personaggio. Il video ha attirato l’attenzione degli appassionati per un particolare che anticipa un evento chiave nel film. La scena nascosta ha suscitato molte discussioni tra i fan.

Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day vede Peter Parker intento ad affrontare nuove minacce e un'incredibile trasformazione, ma l'attenzione si concentra su un dettaglio che rivela un gustoso spoiler. Fan di Daredevil: Rinascita, aguzzate la vista, perché il trailer di Spider-Man: Brand New Day appena diffuso contiene un gustoso spoiler sulla seconda stagione della serie Disney+. Il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker coincide, infatti, con una nuova vita per l'eroe mascherato di cui nessuno più ricorda l'esistenza. E mentre Peter soffre vedendo gli amici Ned ed MJ andare avanti con le loro vite senza di lui, il fotogramma di un notiziario fornisce un'indicazione che potrebbe avere ripercussioni nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, al via su Disney+ il 24 marzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, il trailer nasconde un mega spoiler su Daredevil: Rinascita

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Prima immagine di Peter e MJ in SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY. x.com