Spider-Man | Brand New Day confermato il cameo spoiler di questo personaggio

Manca poco all’uscita nelle sale del nuovo film con Tom Holland dedicato a Spider-Man, e in rete circolano già dettagli sulla trama. Tra le anticipazioni, è stato confermato un cameo di un personaggio noto, che sarà presente nel film. Le informazioni sono state diffuse tramite spoiler, e riguardano un momento specifico della narrazione. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul ruolo o sul contesto in cui si presenta il personaggio.

Mentre manca sempre meno all'arrivo nelle sale del nuovo film con Tom Holland, dal web è arrivata la conferma del ritorno di un altro personaggio Marvel all'interno della storia Spider-Man: Brand New Day si preannuncia come un film molto diverso da No Way Home, vista anche la presenza di personaggi come Frank Castle (Jon Bernthal), Bruce Banner (Mark Ruffalo). Tuttavia, il film presenterà tutta una schiera di cattivi street-level che renderanno questa nuova avventura dell'Uomo-Ragno di Tom Holland molto più vicina alle pagine a fumetti rispetto al passato. Inoltre, anche un altro personaggio dovrebbe unirsi al gruppo. Non proseguite se non volete incorrere in.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, confermato il cameo spoiler di questo personaggio DAREDEVIL 2: Disney sta per rovinare tutto Notizie correlate Spider-Man: Brand New Day, il trailer ha spoilerato anche l'identità di questo personaggio?Nonostante i misteri del nuovo film con Tom Holland restino ancora parecchi, i sottotitoli del primo trailer avrebbero spoilerato a tutti il ruolo di... Spider-Man: Brand New Day, il personaggio interpretato da Sadie Sink è stato (finalmente) svelato?Mentre le voci si rincorrono, un'anticipazione 'attendibile' avrebbe fatto chiarezza sul personaggio affidato all'attrice di Stranger Things. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day, una sinossi confonde i fan: ambientato dopo Avengers: Doomsday?; Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland ci ricasca: spoilerato un dettaglio importante che potrebbe costargli caro; Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: Le riprese aggiuntive aggiungeranno umorismo; Spider-Man: Brand New Day - Il footage mostrato al Cinemacon svela il nuovo amore di MJ e il dolore di Peter Parker. Spider-Man: Brand New Day, i rumor promettono valanghe di sorprese e camei (pure Netflix)Scoprite le ultime indiscrezioni relative alle sorprese di Spider-Man: Brand New Day, prossimo capitolo della saga Marvel. cinema.everyeye.it Spider-Man: Brand New Day, confermato il cameo spoiler di questo personaggioMentre manca sempre meno all'arrivo nelle sale del nuovo film con Tom Holland, dal web è arrivata la conferma del ritorno di un altro personaggio Marvel all'interno della storia ... movieplayer.it L'annuncio di Marvel's Spider-Man 3 è più vicino del previsto Un nuovo post dell'attore di Peter Parker, immediatamente cancellato, ha fatto sognare i fan del gioco. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook Dopo il successo mondiale di “Spider-Man: No Way Home”, che ha superato circa 1,6 miliardi di dollari al box office globale, “Spider-Man: Brand New Day” inaugura un nuovo capitolo del franchise e arriva al cinema dal 29 luglio Diretto da Destin Daniel Cr x.com