L’invasione dei ' supereroi' a Priaruggia | volontari in azione e spiaggia ripulita da rifiuti e ' cicche'

Una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia di Priaruggia ha visto la partecipazione di volontari coinvolti in attività di rimozione di rifiuti e cicche di sigarette. L’evento si è svolto in occasione del centenario dell’Unione Sportiva Quarto ed è stato organizzato da Plastic Free. Durante la mattinata, sono stati raccolti rifiuti abbandonati sulla spiaggia da adulti e bambini, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela ambientale.

Giornata dedicata all'ambiente con la pulizia della spiaggia di Priaruggia. In occasione del centenario dell'Unione Sportiva Quarto, Plastic Free ha organizzato una mattinata dedicata alla rimozione dei rifiuti abbandonati e alla sensibilizzazione di grandi e piccini. Una bella mattinata di sole.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Plastica, cicche e rifiuti. I ragazzi dell’Iis Da Vinci ripuliscono la spiaggiaÈ stata una mattinata dedicata all’ambiente e alla cittadinanza attiva quella che si è svolta all’Area Floristica “Tre Case” di Civitanova, dove gli... Leggi anche: Multedo: volontari in azione in spiaggia, raccolti 600 kg di rifiuti