Spiagge c?è l?ordinanza della sindaca di Falconara | Api e foce dell?Esino ancora off-limits

A Falconara, le spiagge resteranno chiuse alle api e alla foce dell’Esino, secondo un’ordinanza firmata dalla sindaca. La stagione balneare 2026 partirà il Primo maggio e si concluderà il 20 settembre, come disposto dalle autorità regionali. Le misure restrittive riguardano specificamente alcune aree, che rimarranno interdette all’accesso fino a nuova comunicazione ufficiale.

FALCONARA Come da indicazioni regionali, prenderà il via dal Primo maggio la stagione balneare 2026, la cui conclusione è prevista per il 20 settembre. E puntuale arriva anche l’ordinanza della sindaca Signorini che stabilisce i divieti di balneazione nelle acque falconaresi. Due le zone dove anche per il 2026 viene interdetta la balneazione. Le aree La prima, quella immediatamente adiacente alla raffineria Api. In particolare, sarà vietato fare il bagno lungo il tratto compreso fra la sponda destra del fiume Esino e la spiaggia di Villanova, per una lunghezza complessiva di 1.444 metri. «Per motivi di sicurezza» specifica l’ordinanza. Il divieto porta con sé le solite avvertenze: non saranno effettuati i controlli microbiologici dell’acqua da parte dell’Arpam e non verrà ovviamente attivato alcun servizio di salvamento.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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