Incendio Api Falconara | fuoco in capannone nessun rischio

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, si è verificato un principio di incendio presso lo stabilimento Api a Falconara Marittima, nella provincia di Ancona. Il fuoco ha interessato un capannone dell’azienda, ma non si sono registrati rischi per le persone o per le strutture circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L'evento, classificato come fase di preallarme categoria 2, ha coinvolto un capannone dedicato alla demolizione di attrezzature fuori servizio. Le squadre di emergenza e i vigili del fuoco hanno gestito la situazione senza che si registrassero effetti all'esterno o rischi per la popolazione circostante. L'amministrazione comunale ha confermato che il controllo della situazione è stato raggiunto rapidamente grazie al coordinamento tra le diverse forze presenti sul posto. La comunicazione ufficiale invita i cittadini a seguire esclusivamente gli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti, evitando speculazioni non supportate dai fatti.