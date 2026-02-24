Mareggiate e piogge violente il ciclone Harry trasforma le spiagge in una distesa di rifiuti

Il ciclone Harry ha causato forti mareggiate e piogge abbondanti, portando detriti e rifiuti sulle spiagge agrigentine. Le onde alte hanno rotto le barriere di barche e trasportato plastica e plastica in grandi quantità sulla riva. Le autorità locali stanno già intervenendo per rimuovere i resti e pulire la costa. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati per tutelare l’ambiente.

A Babbaluciara e a Maddalusa anche carcasse di animali morti. Volontari pronti a intervenire per restituire decoro al litorale Il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé una scia di detriti e rifiuti lungo il litorale agrigentino. Le piogge intense e le forti mareggiate hanno riversato sulla spiaggia della Babbaluciara e di Maddalusa materiali di ogni genere, comprese carcasse di animali morti. Uno scenario che ha suscitato preoccupazione tra residenti e frequentatori delle due aree balneari, già segnate dalla violenza del maltempo degli ultimi giorni. Diverse associazioni ambientaliste si stanno organizzando per avviare una maxi operazione di pulizia, con l’obiettivo di ripristinare il decoro delle spiagge prima dell’inizio della stagione estiva. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ciclone Harry, fase cruciale: tempesta in atto tra piogge violente e raffiche fortissimIl ciclone Harry sta attraversando l’Italia, portando condizioni meteorologiche estreme.

Maltempo, il ciclone Harry non molla: mareggiate, vento e piogge ancora per 24 oreIl maltempo persistente, causato dal ciclone Harry, continua a interessare l’Italia, con mareggiate intense, venti forti e piogge abbondanti.

