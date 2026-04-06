a napoli con il sole 400mila turisti spiagge affollate a pasquetta

A Napoli, durante il primo sole di Pasquetta, circa 400mila turisti si sono recati nelle spiagge della città. Le spiagge sono risultate molto affollate, con persone che hanno approfittato del clima favorevole per trascorrere la giornata all’aperto. La presenza di visitatori ha coinvolto sia turisti provenienti da fuori regione sia residenti, creando un afflusso notevole nelle zone balneari della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è chi, approfittando del primo sole, non ha esitato ad affollare le spiagge di Napoli. Piene quelle di Posillipo. E non è mancato chi ha deciso per il primo tuffo dell’anno. Folla record pure sul lungomare con tanti – tra turisti e cittadini – che hanno deciso di godersi la giornata primaverile. Anche per il lunedì in albis il centro storico è affollato da migliaia di persone. In tantissime strutture ricettive c’è stato il sold out, ma ma un bilancio precisa sarà passibile farlo solo nelle prossime ore. Segnali in crescita, dunque, per il turismo pasquale. Lo confermano i dati regionali. Il centro studi di Confesercenti Campania ha stimato un’affluenza di circa 600mila turisti, dei quali 400mila solo a Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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