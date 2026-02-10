Bari-Spezia Longo | Inutile parlare di ultima spiaggia Per vincere bisogna osare

Moreno Longo si presenta deciso alla vigilia della partita contro lo Spezia. L’allenatore del Bari dice subito che non serve parlare di ultima spiaggia, bisogna solo osare per vincere. La partita si gioca in un momento delicato, con entrambe le squadre che cercano punti salvezza. Longo chiede ai suoi di mettere in campo coraggio e determinazione, senza paura di rischiare.

Questa sera si sfidano Bari e Spezia in una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie B.

