Spezia si prepara alla partita all’Euganeo con l’obiettivo di evitare una sconfitta che potrebbe compromettere seriamente la stagione. La squadra sa di dover fare punti in questa trasferta, considerata cruciale per mantenere vive le speranze di salvezza. La tensione è palpabile, e tutti attendono una risposta concreta sul campo. La partita rappresenta un momento decisivo per gli ospiti.

L’ennesima ultima spiaggia da non sbagliare, per evitare di sprofondare in un vortice di non ritorno. Oggi, all’Euganeo di Padova (il via alle 19), i bianchi sono chiamati all’ennesimo disperato tentativo di vincere per salvare una cadetteria sempre più compromessa dal disastroso ruolino di marcia evidenziato fino ad ora: la miseria di 25 punti, con ben 14 sconfitte, 7 pareggi e solo 6 vittorie. Un cammino desolante, quello dei bianchi, che equivale a una sorta di martirio per i tifosi aquilotti tanti sono i risultati a dir poco deludenti accumulati in 27 partite di campionato. La tristissima realtà attuale è il frutto di errori in serie con un richiamo scontato a responsabilità collettive, fatta eccezione per il patron Thomas Roberts che con le sue contribuzioni economiche ha tenuto lo Spezia in vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia, aria da ultima spiaggia all’Euganeo

Bari-Spezia, Longo: "Inutile parlare di ultima spiaggia. Per vincere bisogna osare"Moreno Longo è intervenuto alla vigilia di Bari-Spezia, altro crocevia fondamentale nella lotta per non retrocedere, che interessa sia i biancorossi,...

Basket, gara da ultima spiaggia per il CUS Pisa a Carrara, sponda CMC, in DR1Pisa, 15 gennaio 2026 – Chiuso il girone di andata del campionato di Divisione Regionale 1, con due sole vittorie, all’ultimo posto e a 6 punti dalla...