Perché il governo alza i toni e accelera sul riarmo italiano

Il governo ha deciso di intensificare il processo di riarmo italiano, facendo accelerare i tempi e alzando i toni pubblici. Guido Crosetto, ministro della Difesa, conosceva da tempo i problemi legati alla modernizzazione delle forze armate e ora questa scelta si traduce in azioni concrete. La questione riguarda l’aumento delle spese militari e l’avvio di nuovi acquisti di armamenti.

Una serie di nodi di cui Guido Crosetto - per competenza professionale - era già perfettamente consapevole da tempo, sono arrivati al pettine politico. Immagino che il ministro della Difesa abbia ricevuto da Giorgia Meloni il via libera per portare sul tavolo grandi questioni che, in realtà, avrebbero dovuto essere affrontate già da quattro anni, ma che le dinamiche politiche interne alla coalizione di governo e al Paese non consentivano di toccare. Il mondo è in guerra dal 24 febbraio 2022, ma metà del Paese e un terzo della coalizione di governo si rifiutavano di ammetterlo, preferendo nascondere finché possibile la testa sotto la sabbia.... 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Riarmo Ue, il Parlamento europeo accelera sul Piano: più fondi per gli investimenti nella difesaL'Europa procede spedita sulla strada del riarmo: l'Eurocamera approva più fondi europei per gli investimenti nella difesa.

ItaliaMeteo, De Pascale alza il pressing sul governo: confronto urgente sul futuro dell’agenziaIl presidente della Regione Emilia-Romagna sollecita un tavolo con l’esecutivo per il futuro dell’Agenzia nazionale meteo.

Una raccolta di contenuti su governo alza

Temi più discussi: Benzina, prezzi in aumento tra speculazioni e l’incertezza del Governo; Referendum giustizia, il governo alza lo scontro con le toghe; Meloni alza la voce: I giudici bloccano il governo. Giustizia, migranti e guerra nel discorso più duro della premier; Iran, l’Italia alza l’allerta: Ma il rischio è il terrorismo.

Carburanti, il governo dice che va tutto bene: gli aumenti dicono altroBenzina sopra i 2 euro, gasolio in rialzo di 6 centesimi, Sicilia maglia nera con +7,8 centesimi al litro. Spettro speculazione sui carburanti. motorisumotori.it

Il Pd alza la posta, referendum scelta più importante della legislaturaLa scelta più importante della legislatura. Il 22 e 23 marzo si avvicinano e il Pd alza l'asticella emotiva caricando di significato la consultazione referendaria. A farsi interprete di questo sentim ... ansa.it

Agghiacciante. Davanti alla più grave crisi internazionale degli ultimi decenni, il governo italiano alza le spalle. #Meloni dichiara di non condividere né condannare l’attacco contro l’Iran perché… “non ho gli elementi”. Non è prudenza, non è cautela: è incapac - facebook.com facebook

Il prezzo della #benzina e del #diesel è alla stelle ancora non l'ho abbiamo pagato di più ma si alza prima, lasciamo stare..... il #Governo deve togliere l'assurda accise sul diesel messa senza motivo e scontare quella della benzina x.com