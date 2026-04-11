Ponti volanti l’esercito Usa accelera le operazioni militari in Europa

L’esercito degli Stati Uniti ha intensificato le operazioni militari in Europa, con particolare attenzione all’uso di ponti volanti. Questa strategia permette di spostare rapidamente truppe e materiali tra diverse aree di operazione, riducendo i tempi di attesa e aumentando la flessibilità sul campo. Le manovre fanno parte di un rinnovato focus sulla mobilità operativa, in risposta alle nuove esigenze delle operazioni militari contemporanee.

Nel quadro delle trasformazioni dottrinali della guerra contemporanea, la capacità di garantire mobilità operativa in tempi estremamente compressi rappresenta un fattore determinante per il successo sul campo. L’addestramento condotto l’8 aprile 2026 presso il poligono di Grafenwöhr, in Germania, offre una dimostrazione concreta di come le forze statunitensi stiano evolvendo verso modelli sempre più agili, in cui l’integrazione tra genio militare e aviazione pesante consente di superare rapidamente ostacoli naturali e infrastrutturali. Cosa sappiamo. Nel corso dell’esercitazione, sistemi di ponte da combattimento sono stati trasportati per via aerea direttamente nell’area operativa mediante elicotteri CH-47F.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ponti volanti, l’esercito Usa accelera le operazioni militari in Europa Iran, attacchi aerei Usa contro obiettivi militari: le immagini rilasciate dall'esercito americanoIl Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato un video sulla piattaforma social X, in cui si vedono attacchi aerei statunitensi contro veicoli... Schlein: “Governo Meloni fermi operazioni militari di Usa e Israele”Oltre alla preoccupazione per il conflitto in corso per il suo potenziale allargamento che avrebbe delle conseguenze veramente catastrofiche perche’...