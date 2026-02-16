Pet economy | spesa record da 6,7 miliardi +76% in dieci anni Cresce più dei consumi delle famiglie

La pet economy in Italia ha raggiunto un record di 6,7 miliardi di euro, con un aumento del 76% in dieci anni, a causa dell’incremento costante delle spese dei proprietari di animali. Questo settore cresce più rapidamente rispetto ai consumi complessivi delle famiglie italiane, evidenziando un interesse crescente verso i propri animali domestici. Nei negozi e nei servizi dedicati agli animali si registra un flusso di denaro sempre più consistente, soprattutto in vista della Giornata nazionale del gatto, il 17 febbraio.

La pet economy in Italia corre più veloce dei consumi delle famiglie in Italia. In vista del 17 febbraio, Giornata nazionale del gatto, i dati diffusi da Confartigianato fotografano un settore che negli ultimi dieci anni ha registrato una crescita del 76%, portando la spesa complessiva per prodotti e servizi per gli animali da compagnia a 6,7 miliardi di euro. Numeri che raccontano una trasformazione sociale, oltre una famiglia su tre vive con un pet, e un fenomeno economico strutturale che genera occupazione e nuova imprenditorialità diffusa in tutto il Paese Pet economy in Italia: spesa record da 6,7 miliardi e +76% in dieci anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

