A Orte un weekend di adrenalina con gare a ostacoli per adulti e bambini

A Orte si svolgeranno due giornate dedicate alle gare a ostacoli organizzate dal marchio internazionale Spartan, specializzato in corse di endurance. La località, nota per la sua storia e il richiamo storico, ospiterà eventi che coinvolgeranno sia adulti che bambini, offrendo un weekend ricco di sfide e adrenalina. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante nel calendario delle competizioni, richiamando partecipanti da diverse regioni.

Il brand mondiale nelle corse a ostacoli e nell'endurance, Spartan, fa tappa nella Tuscia. Più precisamente, il calendario delle gare prevede due giornate di pura adrenalina a Orte: conosciuta come una località “leggendaria”, che nel 2019 ha scritto la storia di Spartan in Italia con un'affluenza.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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