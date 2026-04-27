Spari e Libertà

Negli ultimi mesi, le notizie provenienti da vari angoli del mondo, dell’Europa e dell’Italia hanno spesso riguardato episodi di violenza e tensione. Le cronache locali hanno riportato eventi che hanno scosso le comunità, lasciando molte persone senza parole di fronte a quanto accaduto. La copertura di questi fatti ha riempito le pagine dei giornali, suscitando discussioni e riflessioni sulla situazione attuale.

Le vicende mondiali, europee, italiane e locali ci hanno lasciato per molti mesi letteralmente senza parole. Speriamo che il 25 aprile apra una stagione di giusta reazione a tutto quello che è successo. Le guerre. L’iniziativa Israelo-americana in Iran sembra avviata a non uscire presto da un tunnel oscuro. Non è stata breve, come qualcuno ipotizzava, perché l’Iran non è il Venezuela. Non è stata partecipata dagli alleati storici degli USA che si sono tenuti a giusta distanza. Non ha provocato una reazione dell’opposizione al regime, perché non organizzata. Ha creato al momento solo un incredibile sconquasso all’economia mondiale perché tutte le principali questioni energetiche, di primario interessare per noi, passano da lì.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La libertà sotto la pioggia

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