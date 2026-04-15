Spari nella notte al Libertà | ragazzo gambizzato da sicari in moto

Da baritoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di martedì 14 aprile, intorno alle 23:30, nel quartiere Libertà di Bari si è verificato un episodio di violenza. Un giovane è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada. Secondo le prime ricostruzioni, due persone a bordo di una moto hanno esploso i colpi, ferendo il ragazzo a una gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Ancora violenza nelle strade di Bari, dove nella serata di martedì 14 aprile, intorno alle 23:30, un ragazzo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco nel quartiere Libertà.L’episodio si è verificato tra via Dante e via Ravanas, dove alcuni individui a bordo di una moto avrebbero aperto il fuoco.🔗 Leggi su Baritoday.it

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