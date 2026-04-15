Spari nella notte al Libertà | ragazzo gambizzato da sicari in moto

Nella serata di martedì 14 aprile, intorno alle 23:30, nel quartiere Libertà di Bari si è verificato un episodio di violenza. Un giovane è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada. Secondo le prime ricostruzioni, due persone a bordo di una moto hanno esploso i colpi, ferendo il ragazzo a una gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Ancora violenza nelle strade di Bari, dove nella serata di martedì 14 aprile, intorno alle 23:30, un ragazzo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco nel quartiere Libertà.L’episodio si è verificato tra via Dante e via Ravanas, dove alcuni individui a bordo di una moto avrebbero aperto il fuoco.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Milano, incidente in moto contro un’auto nella notte: morto ragazzo di 19 anniMilano, 4 aprile 2026 – Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte in seguito a uno scontro con un'auto guidata da un 32enne in piazza Prealpi a... Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleGrave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Acerra, spari nella notte: gambizzati due giovani in un raid in pieno centro; Napoli, la notte delle stese: botta e risposta ai Quartieri Spagnoli, spari in via Dei Mille; Due sparatorie nel cuore di Napoli, terrore notturno ai Quartieri Spagnoli; Paura ad Acerra, spari nella notte: due ventenni colpiti dai sicari. Aprilia, nuovi spari nella notte: colpi anche in via dei Lauri dopo via LussemburgoNon solo via Lussemburgo. La notte appena trascorsa ad Aprilia è stata segnata da nuovi colpi d’arma da fuoco, che alimentano la preoccupazione per una possibile escalation sul territorio. Secondo qua ... latinaoggi.eu Torna l’incubo degli spari in provincia di Latina: colpi contro una palazzina e un bar nella notteNuovi episodi di violenza scuotono Aprilia, dove tra la notte e la mattinata di mercoledì 15 aprile si sono verificati ... latinapress.it Aprilia, torna l’incubo degli spari: colpi in via Lussemburgo e in via dei Lauri Momenti di tensione ad Aprilia: i Carabinieri del Reparto territoriale stanno intervenendo in via Lussemburgo, a pochi metri dall’ufficio postale, dove sarebbero stati esplosi colpi di - facebook.com facebook Spari a Napoli est, ventottenne incensurato ferito gravemente x.com