Spari alla cena dei giornalisti con Trump Il tycoon | L' attentatore un lupo solitario voleva uccidere

A Washington, poco dopo le 20.30, durante la cena dei giornalisti con l'ex presidente, sono stati uditi diversi spari nella lobby dell'Hotel Hilton dove si svolgeva l’evento. I presenti stavano ricevendo antipasti di piselli e burrata quando sono stati colpiti da diversi colpi d'arma da fuoco. L'ex presidente ha commentato l'accaduto affermando che l'autore dei colpi era un lupo solitario e che l'intenzione era di uccidere.

Erano da poco passate le 20.30 a Washington e i camerieri avevano appena iniziato a servire l'antipasto a base di piselli e burrata alla cena dei corrispondenti quando quattro, forse sei, spari hanno echeggiato nella lobby dell' Hotel Hilton dove si stava svolgendo l'appuntamento annuale. Di corsa gli uomini del Secret Service hanno portato via dal palco il presidente Donald Trump, che per la prima volta partecipava da presidente alla cena, e il suo vice J.D. Vance, in direzioni opposte come previsto dal protocollo d'emergenza. Negli stessi attimi, mentre molti dei 2.600 giornalisti presenti attorno si buttavano sotto i tavoli o si nascondevano dietro le colonne, agenti armati di fucili d'assalto entravano in azione a protezione dell'uscita di scena del presidente.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spari alla cena dei giornalisti con Trump. Il tycoon: "L'attentatore un lupo solitario, voleva uccidere" Notizie correlate Leggi anche: Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, Trump portato al sicuro. Chi è l’attentatore Spari alla cena con i giornalisti, Trump: “L’attentatore aveva molte armi. Evento inaspettato, gestito in modo efficace dalla sicurezza”L’uomo che ha aperto il fuoco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington “aveva molte armi“. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: Mia professione pericolosa; Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Washington, spari alla cena di Trump con i giornalisti: il presidente portato via dalla sicurezza; Trump si ripara alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: gli spari, il parapiglia. Spari alla cena dei giornalisti con Trump: il panico in sala, qualcuno grida: God bless AmericaGli spari e il panico che si scatena hotel Hilton di Washington durante la cena di gala di Donald Trump con i giornalisti. Il presidente americano è rimasto ... lapresse.it Spari alla cena con Trump, sui social del fermato la rabbia e l'ironia dei trumpianiDa insegnante del mese a detenuto del mese. E' uno dei commenti più 'leggeri' lasciato sul profilo LinkedIn di Cole Allen ... adnkronos.com Dagli spari nella hall del Washington Hilton all'intervento alla Casa Bianca: le due ore che hanno fatto tremare l'America - facebook.com facebook Spari alla cena di #Trump con i corrispondenti, ferito un agente. Bloccato l'attentatore, un 31enne californiano - #CasaBianca #WashingtonHilton x.com