Sul profilo Truth di Donald Trump sono state diffuse immagini di sorveglianza che mostrano un sospettato mentre fugge dopo aver sparato durante una cena con giornalisti e il presidente degli Stati Uniti. Le riprese catturano il momento in cui l’individuo si allontana dal luogo dell’attacco, senza ulteriori dettagli sulla sua identità o sulle circostanze dell’episodio. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare il sospettato.

Nelle immagini pubblicate sul profilo Truth di Donald Trump, la ripresa delle camere di sorveglianza mostra il sospettato per gli spari alla cena del presidente Usa con i giornalisti fuggire, dopo l’attacco. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che il sospettato al centro dell’incidente di sicurezza verificatosi durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca era in possesso di diverse armi. Trump, la First Lady e alti funzionari sono stati evacuati dall’evento annuale a Washington DC in seguito a una sparatoria avvenuta all’esterno della sala da ballo. Il sospettato è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, di Torrance, in California, secondo quanto riferito da due funzionari delle forze dell’ordine all’Associated Press.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il video del sospettato che fugge

Notizie correlate

Trump, spari alla cena dei giornalisti: i momenti dell’attacco(Adnkronos) – L'attentatore entra in azione, gli agenti del Secret Service reagiscono.

Spari alla cena di Trump con i corrispondenti: fermato un sospettato: “Aveva diverse armi”La cena con l’associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca con Donald Trump si è trasformata in una notte di paura, quando spari si sono uditi a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Al tavolo 219 della cena con Trump, cento metri dall’attentatore: gli spari, poi tutti a terra; Trump si ripara alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: gli spari, il parapiglia; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace.

Spari alla cena dei giornalisti con Trump, uomo arrestato e colpito un agente. Il presidente in salvo: «Serve pace, è un malato»Wolf Blitzer della Cnn si trovava «a pochi metri da (un uomo armato) mentre sparava», ha dichiarato in diretta. «All'improvviso un uomo con un'arma, un'arma molto, molto seria, ha iniziato a sparare, ... leggo.it

VIDEO | Spari alla cena di Trump con i giornalisti, 4 o 5 colpi. Il presidente in salvo, fermato 31enneUn uomo armato è riuscito a entrare alla cena dei corrispondenti a cui partecipava il presidente Trump e ha sparato alcuni colpi. È stato subito fermato e immobilizzato ... dire.it

Trump parla agli americani dopo gli spari al gala dei corrispondenti: 'Risolviamo le differenze pacificamente. Quell'uomo credo sia un lupo solitario. La mia è una professione pericolosa' #ANSA - facebook.com facebook

Trump, gli spari a Washington e la 'fuga' del presidente x.com