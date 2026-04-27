spari alla cena di trump

Durante una cena, una persona ha aperto il fuoco con un fucile a pompa, una pistola e ha portato con sé diversi coltelli. Le armi erano in grado di provocare gravi conseguenze. La situazione si è verificata in un momento di riunione, senza che siano stati riportati dettagli su eventuali vittime o feriti. La polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

Era armato con un fucile a pompa, una pistola e diversi coltelli. Più che sufficienti per una strage. Aveva preso da due giorni una stanza al decimo piano del grande e complesso albergo di Washington dove nel 1981 venne ferito il presidente Ronald Reagan. Donald Trump, invece, è rimasto illeso e calmo ed è stato portato al sicuro dal Secret Service, che lo ha subito circondato e protetto non appena i quasi 2.600 ospiti del gala al Washington Hilton hanno capito che quelli all’esterno erano colpi di arma da fuoco, almeno quattro o sei secondo le testimonianze. Il presidente è rientrato con un corteo blindato alla Casa Bianca, mentre l’attentatore è stato immediatamente catturato e immobilizzato sul pavimento dell’hotel.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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