Spari alla cena di Trump chi è l’attentatore Il presidente pubblica la foto

Durante una cena con i giornalisti alla Casa Bianca, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. L’attentatore è stato identificato come un uomo di 31 anni residente a Torrance, in California. Lo stesso ha aperto il fuoco durante l’evento, che coinvolgeva il presidente e i rappresentanti della stampa. Il presidente ha successivamente pubblicato una foto dell’individuo. La scena si è conclusa senza segnalare vittime tra i presenti.

(Adnkronos) – Si chiama Tom Allen, ha 31 anni e vive a Torrance, in California. E' l'uomo che ha aperto il fuoco alla cena tra il presidente Donald Trump e i corrispondenti della Casa Bianca. Il nome dell'attentatore, come riferisce il Washington Post, è stato reso noto da 3 fonti delle forze dell'ordine. Trump, dal.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service

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